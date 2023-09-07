كورال تنمية مواهب الأوبرا يحيي الليلة الأخيرة من مهرجان القلعة للموسيقى

صعد منذ قليل فريق «كورال تنمية مواهب الأوبرا» على مسرح قلعة صلاح الدين، ضمن ختام فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

بدأ الفريق بتقديم أغنية «الليلة الكبيرة»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر للحفل، ثم قدم الفريق بعها «غنيلي شوية» للسيدة أم كلثوم.

حضور جماهيري كبير لحفلات مهرجان القلعة

كان الحضور الجماهيري طغى على فعاليات الليالي الأولى من المهرجان، التي شارك فيها الفنان مدحت صالح، والفنانة السورية فايا يونان، والفنان هاني شاكر، وهشام عباس، وأجمد جمال، ومصطفى حجاج، وفريق وسط البلد.

ومن المقرر أن يعزف الموسيقار عمر خيرت، في العاشرة مساء، على مسرح المحكى، بمختارات من أهم مؤلفاته التي وضعها على مدار مشواره الفني الطويل، منها العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، وجه القمر، زي الهوا، ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا، وغيرها.

ويسبق حفل عمر خيرت، عرض لطلاب فصول الكورال بمركز تنمية المواهب، ويضم عددا من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة.