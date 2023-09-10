غلق كوبري أبو المكارم في ديرمواس بالمنيا لإجراء أعمال الصيانة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير طرق بديلة تيسيرا على المواطنين من أبناء قرية أبو خلقة بمركز ديرمواس، بعد إعلان مديرية الطرق والنقل بالمنيا غلق كوبري أبو المكارم على البحر اليوسفي بالقرية بدءًا من غد الاثنين وحتى انتهاء أعمال صيانة الكوبري.

توفير طريق بديل لحين انتهاء الصيانة

من جانبه، قال المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق بالمنيا، إنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس والجهات المعنية، تم توفير طريق الكاشف من قرية زعبرة كطريق بديل، لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال صيانة الكوبري.

كوبري أبو المكارم يربط الصحراوي بالزراعي

ويربط كوبري أبو المكارم مجموعة من القرى غرب مركز ديرمواس، تتبع الوحدات المحلية للبدرمان وأسمو العروس ودلجا، ويعد من أهم الكباري التي تربط بين ضفتي البحر اليوسفي في غرب مركز ديرمواس أقصى جنوب محافظة المنيا، كما تسلك معظم السيارات والشاحنات والنقل الثقيل والجرارات الزراعية القادمة من الطريق الصحراوي الغربي كوبري أبو المكارم للوصول إلى الطريق الزراعي السريع «مصر - أسوان».