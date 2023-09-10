مصادر بـ«السياحة»: الإعلان عن كشف أثري جديد في المنيا

أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إزاحة الستار عن كشف أثري جديد، لافتًا إلى أنّ موعد الإعلان عنه سيكون بالتحديد في النصف الأخير من شهر أكتوبرالمقبل، إضافة إلى افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية بعد الانتهاء من تطويره.

كشف أثري جديد

وكشفت مصادر في وزارة السياحة والآثار، لـ«الوطن»، أن الكشف الأثري الذي سيتم الإعلان عنه قريبا من المحتمل أن يكون في مدينة الغريفة بالمنيا.

يذكر أنه تمّ الكشف عن أكبر ورشه تحنيط آدمية وحيوانية بجبانة البوباسيطون بمنطقة آثار سقارة، واكتشاف سرير للتحنيط والعصيان وبعض أدوات التي تستخدم في عملية التحنيط وتماثيل لبتاح سوكر إله سقارة وبعض الأدوات الجنائزية، والكشف عن مادة «الريتنج» التي كان يستخدمها المصري القديم لدهن جسد وجلد المومياء لحمايتها من التلف، والتفاعل مع ظواهر الجو الخارجي، منوهًا بالعثور على أثواب عديدة من الكتان التي توضع على المومياوات.

أكبر ورشة تحنيط آدمية وحيوانية

ولفت «وزيري»، إلى أنّه في أثناء الحفائر عُثر على مقبرة لشخص يدعى مينخبرع، تضم أجمل تمثال تم العثور عليه ويعود تاريخه إلى الأسرة 18 فترة تحتمس الثالث والرابع، لافتًا إلى أنّ هذا الكشف سيؤدي إلى ورشة التوابيت.