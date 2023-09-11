حظك اليوم برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

الانضباط في العمل والوفاء للشريك صفات أساسية في مولود برج الحمل، الذي تدخل الشمس به خلال الفترة من 21 مارس إلی 19 أبریل.

ووفق خبراء الفلك، يعرف عن مواليد برج الحمل أنهم يتمتعون بذكاء ودهاء شديد، ويصعب خداعهم؛ إذ أنهم يجيدون تحليل الشخصيات بدقة شديدة.

ومن منطلق عشق مولود برج الحمل للقراء والاطلاع على كل ماهو جديد، حتى وإن كان ذلك يتعلق بتوقعات الفلك وحظك اليوم الاثنين، تتيح «الوطن» للقراء من أصحاب هذا البرج إمكانية معرفة ما تخبرهم التوقعات على المستويين المهني والعاطفي، بحسب الموقع المختص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

حظك اليوم مولود برج الحمل يطالبك بضرورة أن تطور من قدراتك خلال الفترة المقبلة، مع تعلم مهارات تساعدك على بناء نفسك، وتكون قدوة لمن حولك، وتعمل في الوظيفة التي تستحقها، مع تحقيق عائد مادي كبير.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

إذا كنت أعزب فيطالبك الفلك بأن تتعرف على شريك حياة مستقبلي جديد، يكون لديه نفس صفاتك الروحية والفكرية التي تتمتع بها، حتى تعيش حياة هادئة مليئة بالتفاهم والمشاركة.

حظك اليوم برج الحمل صحيا

احذر مولود برج الدلو من الكسل، فالفلك يطالبك بضرورة ممارسة رياضة اليوجا، لتحصل منها على السلام النفسي والهدوء، مع شرب الماء بكثرة، وتناول الطعام الصحي قليل السعرات الحرارية، لتستعيد رشاقة جسدك وتفقد وزنك.