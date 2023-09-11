حظك اليوم الاثنين برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

إذا كنت تبحث عن صديق، ستجد ذلك حتما في مولود برج الثور، فهو الشخص المخلص للأصدقاء، إلا أنه قد يتحول على النقيض، في حل اكتشف أنك غير مصدر للثقة، كما يعرف عن مولود هذا البرج الوفاء وحب الشريك والتضحية من أجله.

العناد يعد صفة سلبية يتصف بها مولود برج الثور، فهو الشخص الذي لا يجيد الاعتدال عن رأيه، حتى وإن كان خطأ، لمجرد إثبات للآخرين أنه على صواب.

ونستعرض حظك اليوم برج الثور بحسب الموقع المختص بخبراء علم الفلك، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

اليوم الاثنين أنت بحاجة لتغيير أوضاعك، إذ تنتظر الفرصة منذ فترة طويلة، لتحصل على مكانة مرموقة وتحقق مكاسب مالية كبيرة، لذا عليك أن تتحدث عن أفكارك الإبداعية ولا تتكاسل ليرى الجميع من أنت وأنك شخص مميز.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

مع الشريك أنت صاحب روح خفيفة ومرحة، ما يجعلك تتخطى أي سوء فهم معه، وتكون قادرا على البوح بمشاعرك الرومانسية كلها له، حتى يعلم كم أنت شخص رومانسي وحساس.

حظك اليوم برج الثور صحيا

الحصول على قسط من الراحة أمر غاية في الضرورة، وعليك الحصول على بعض الراحة، مع تناول الطعام الغني الملىء بالعناصر المفيدة لجسدك وصحتك، مع ممارسة التمارين الرياضية كل يوم، لمزيد من الشعور بالطاقة والحيوية.