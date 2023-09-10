أردوغان يدعو لعدم «تهميش» روسيا في محادثات اتفاق الحبوب

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إلى عدم «تهميش» روسيا في المحادثات الرامية لإحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال الرئيس التركي، للصحفيين بعد اختتام قمة مجموعة العشرين في نيودلهي: «لن تكون هناك عملية تهميش لروسيا في المبادرة المتعلّقة بالحبوب في البحر الأسود»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالات.

وأعلن أنّ اجتماعًا بهذا الشأن سيُعقد مع ممثلي روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، من دون تحديد التاريخ أو المكان.

وأضاف أردوغان الذي التقى في مدينة سوتشي الروسية نظيره فلاديمير بوتين: «نحن نرى أنّه ينبغي تجنّب أيّ إجراء من شأنه أن يزعزع السلام في البحر الأسود ويؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة».

وتهدف الاتفاقية التي أبرمت برعاية أنقرة والأمم المتحدة في صيف عام 2022، إلى تأمين صادرات الحبوب من كييف عبر المواني الأوكرانية المطلة على البحر الأسود.

وأنهت روسيا في يوليو العمل بهذا الاتفاق المهم لإمدادات الغذاء العالمية، موضحة أنّ العقوبات الغربية تُعرقل وصول منتجاتها الزراعية والأسمدة إلى الأسواق الدولية.