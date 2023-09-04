«القاهرة الإخبارية»: أردوغان يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع روسيا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد حرص بلاده على المضي قدمًا في تعزيز العلاقات التي تجمعها بروسيا بشكل عام، وعلى مستوى المجالات الاقتصادية الرئيسية على وجه الخصوص.

وأوضح الرئيس التركي، خلال جلسة جمعته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته الجارية لمنتجع سوتشي، أن بلاده تمتلك مشروعات اقتصادية مشتركة مع الجانب الروسي، ما يفسر ارتفاع التبادل التجاري مع روسيا إلى 100 مليار دولار.

اتفاق الرؤى بين روسيا وتركيا

وأشار إلى اتفاق الرؤى بين روسيا وتركيا حول تعزيز العلاقات في العديد من المجالات، وبالأخص السياحة، مضيفًا أن أنقرة اتخذت خطوات كبيرة فيما يتعلق بإنتاج الغاز وتعزيز الصناعة العسكرية.

ويعقد رئيسا تركيا وروسيا في منتجع سوتشي جلسة مباحثات، من المنتظر أن تناقش الضوابط الخاصة بتصدير الحبوب الأوكرانية، والتوصل إلى حلٍ لهذه الأزمة الممتدة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، فبراير من العام الماضي.

بحث الأزمة الأوكرانية وملفات الغاز وقضايا أخرى

ومن المنتظر أن يبحث الزعيمان الأزمة الأوكرانية وملفات الغاز وقضايا أخرى بما فيها الملف السوري، وتسعى أنقرة والأمم المتحدة إلى إحياء اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية، الذي أسهم في تخفيف أزمة غذاء عالمية، ووصفت تركيا المحادثات بأنها حيوية للاتفاق.

والاتفاق يتيح تصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية عبر البحر الأسود، وانسحبت منه روسيا الشهر الماضي.