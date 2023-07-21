أردوغان: تطوير العلاقات بين مصر وتركيا يعمل على تعزيز الطاقة الاقتصادية للبلدين

أردوغان: تطوير العلاقات بين مصر وتركيا يعمل على تعزيز الطاقة الاقتصادية لهما

ذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تطوير العلاقات بين بلاده ومصر سيعمل على تعزيز الطاقة الاقتصادية للبلدين، موضحا أنه سيزور ليبيا قريبا.

جولة شمالية أفريقية متوقعة

وأشار الرئيس التركي، بحسب لقاء صحفي مع صحفيين أتراك على متن الطائرة، أثناء عودته من الجولة الخليجية التي شملت السعودية وقطر والإمارات، وشمال قبرص، إلى أن الجولة المقبلة ربما تشمل بعض دول شمال أفريقيا، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء التركية الرسمية «الأناضول» اليوم الجمعة.

ترحيب خليجي بعودة العلاقات بين مصر وتركيا

وأوضح الرئيس التركي، أنه لمس ترحيبا من قادة دول الخليج الثلاثة التي زارها، بشأن إعلان مصر وتركيا رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء مؤخرا، متابعا: «في لقاءاتي الخاصة مع القادة خلال زيارتي لدول الخليج، لمست أن الخطوة التي اتخذناها بشأن مصر- رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية- جعلتهم سعداء حقا، وجميعهم شكرونا بشأن الخطوة، موضحًا أن الوزراء ورجال الأعمال يطورون العلاقات مع مصر، مؤكدا أن علاقات تركيا مع مصر ستتطور بشكل مختلف للغاية».