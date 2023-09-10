بعد رفض العرض الخرافي.. صلاح يحرم الدوري السعودي من «أغلى ميركاتو بالتاريخ»

رغم موسم الانتقالات التاريخي، الذي قامت بها أندية الدوري السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لم ينجح الميركاتو السعودي في أن يصبح الأغلى على مستوى دوريات العالم.

الدوري السعودي في المركز الثاني عالميا

ومع استقطاب عدد من نجوم الصف الأول في العالم، احتل الدوري السعودي في المركز الثاني عالميا في الإنفاق على اللاعبين الجدد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية، خلف الدوري الإنجليزي الذي احتل الصدارة، بحسب إحصائية الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وبحسب إحصائية «فيفا»، فإن القيمة الإجمالية لإنفاق الأندية السعودية بلغت 875.4 مليون دولار أميركي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، خلف أندية الدوري الإنجليزي التي أنفقت 1.98 مليار على الصفقات الجديد، بينما جاء الدوري الفرنسي في المرتبة الثالثة بـ 859.7 دولار، ثم ألمانيا 762.4 دولار، ثم الدوري الإيطالي بـ 711، وأخيرا الدوري الإسباني بـ405.6 دولار.

صلاح يحرم الدوري السعودي من لقب الميركاتو الأغلى في التاريخ

كان الدوري السعودي على أعتاب أن يصبح أغلى ميركاتو في التاريخ، حال موافقة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الوطني، على عرض نادي اتحاد جدة، الذي كثف محاولاته في الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد لحسم الصفقة.

تمسك ليفربول بـ «صلاح»، ورفض العرض الذي وصل إلى 250 مليون جنيه إسترليني، حال دون تحقيق الدوري السعودي لرقم قياسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان محمد صلاح سيصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، حال موافقته على الانضمام لكتيبة النجوم في الدوري السعودي من بوابة اتحاد جدة، حيث تعد الصفقة الأغلى في الميركاتو السعودي بعد فشل انتقال صلاح، هي انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الهلال.

لاعب باريس سان جيرمان تصدر قائمة أغلى النجوم المنضمين حديثا للدوري السعودي، بعدما وافق على ارتداء قميص الهلال في صفقة كلفت خزينة النادي 90 مليون يورو.