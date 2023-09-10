تكثيف أعمال تطهير شبكات وبالوعات الصرف الصحي بمحافظات القناة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، تكثيف أعمال تطهير وملس لشبكات الصرف الصحي في محافظات القناة الثلاث، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والتي تشمل جميع المناطق الساخنة للقضاء على مشكلة الطفوحات الناتجة عن سوء أستخدم الشبكات والضغط الزائد عليها وخاصة في فصل الصيف.

رواسب ومخلفات البناء في البالوعات

وقال اللواء عصمت، إن تلك الأعمال تشمل تنفيذ عمليات الملس والتطهير بالمناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية، وذلك بواسطة الدفع بفرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ومخلفات البناء، والمواد الصلبة، لافتا أن فرق التطهير تواصل الأعمال حتي المساء وفي سباق مع الزمن حتي يتم الانتهاء منه حسب الجدول الزمني المحدد بكل منطقة.

تركيب أغطية خراسانية جديدة

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن هناك فرقا أخرى تعمل على تطهير بالوعات الصرف من المخلفات والرواسب، وتعمل تلك الفرق أيضا على تركيب أغطية خرسانية جديدة محكمة، بدلا من التي يتم سرقتها، والتي تعد إهدارا للمال العام، ولمنع إلقاء المخلفات بها، وتشكل خطرا على أرواح المواطنين بمحافظات القناة «السويس والإسماعيلية وبورسعيد».

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن خطة الشركة ترتكز على عدة محاور، منها رفع كفاءة شبكات وخطوط الصرف ومحطات الرفع الخاصة بالصرف الصحي، عن طريق الخطة الموضوعة والتي تعتمد على الاحتياج الفعلى والزيادة السكانية في محافظات القناة بما يضمن الاستمرارية في تقديم خدمات متميزة للمواطنين علي أرض الواقع.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة من رؤساء القطاعات والمناطق وفنيي وعمال الشبكات بمحافظات إقليم القناة بالمرور وتفقد ومتابعة جميع محطات رفع الصرف الصحي وشبكات والخطوط الرئيسية والفرعية، لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع، والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل لأهالي إقليم محافظات القناة.