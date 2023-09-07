عرض فني لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية بالعريش

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، عرضا فنيا لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، على مسرح قصر ثقافة العريش، بحضور المخرج أحمد السيد، المشرف على مشروع أهل مصر بالمناطق الحدودية، وأمل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي.

فرقة بورسعيد تقدم عروضا فنية مسرحية بالعريش

وقال أشرف المشرحاني، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، إن فرقة بورسعيد للفنون الشعبية، قدمت عددًا من الاستعراضات والتابلوهات الفنية على مسرح قصر ثقافة العريش منها «بتغني لمين يا حمام - الصياد - البحرية - ياطير يارمادي - آه يالاللي البمبوطية».

أضاف المشرحاني، أن الفرقة بقيادة الفنان محمد صالح ومدير الفرقة محمود بيومي، وهي تابعة لفرع ثقافة بورسعيد، تحت ادارة الدكتورة جيهان الملكي، رئيس فرع ثقافة بورسعيد.

افتتاح معرض الفنون التشكيلية بالعريش.

وخلال زيارتها لقصر ثقافة العريش، قامت وزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء، بافتتاح معرض الفنون التشكيلية، والذي يضم عددا من اللوحات الفنية التي تم رسمها خلال ورش الفنون الصيفية، تحت إشراف الفنانة إيناس سمير مدير قصر ثقافة العريش، ورئيس قسم الفنون التشكيلية والحرف البيئية بفرع ثقافة شمال سيناء.

يأتي ذلك ضمن زيارة وزيرة الثقافة إلى محافظة شمال سيناء التي بدأت اليوم بلقاء المحافظ وافتتاح معرضين للحرف السيناوية ومنتجات المرأة، وتفقد ورش الفنون التشكيلية والخرز والكوريشية، وافتتاح الصالون الثقافي الذي أقامه إقليم القناة وسيناء الثقافي في مدينة الشيخ زويد، تحت عنوان: «القضايا السكانية وجودة حياة الإنسان المصري».