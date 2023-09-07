محافظ بورسعيد يتفقد إنشاءات استاد النادي المصري الجديد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وكامل أبو على رئيس النادي المصري، وأعضاء مجلس إدارة النادي، اليوم الخميس، مواقع العمل بأرض الاستاد الجديد، وذلك ضمن المتابعة للأعمال الإنشائية والاطمئنان على معدلات الإنجاز بقطاعات المشروع المختلفة، ومطابقتها للبرنامج الزمني المقرر للمشروع، التزاما بموعد الانتهاء والافتتاح العام المقبل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أهدى بورسعيد الاستاد الجديد، الذي يعد واحدا من أحدث المنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية.

استجابة الرئيس السيسي لجماهير المصري

وجدد محافظ بورسعيد الشكر للرئيس السيسي، لموافقته على إنشاء استاد المصري الجديد في نفس الموقع التاريخي للنادي، استجابة لرغبة محبي وأعضاء المصري، مشيدا بمجهودات الشركة القائمة على التنفيذ.

الاستاد الجديد إضافة لبورسعيد

وقال محافظ بورسعيد إن الاستاد الجديد، سيضيف لبورسعيد منشأة حضارية، جاءت نتاجا للتعاون الإيجابي المثمر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مع محافظة بورسعيد، مشيرا إلى تحمل الجهتين لإجمالي تكلفة المشروع الكبير والتي تزيد عن مليار جنيه.

ومن جانبه أكد رئيس المصري كامل أبو علي، أن ناديه سيظل مدينا بالشكر للرئيس السيسي على توجيهاته التاريخية بإعادة إنشاء استاد المصرى، ولوزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد لاستجابتهما لطلبات إدارة وجماهير المصري بشأن السعة الجماهيرية، وتوفير الملحقات المطلوبة لاستقبال الفريق الأول لكرة القدم بالمصري، لأداء تدريباته ومبارياته الرسمية.