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«القاهرة الإخبارية» تسلط الضوء على منح أفريقيا عضوية دائمة بمجموعة العشرين

كتب:

هانى حسن
05:17 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي

رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي

خطوة جديدة تزيد من الزخم الأفريقي في القضايا العالمية، وتمنح بلدان صوتا أقوى في تلك القضايا وأهمها تغير المناخ وديون الأسواق الناشئة.

منح العضوية الدائمة للاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين

وسلطت قناة «القاهرة الإخبارية»، الضوء على منح العضوية الدائمة للاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين، حيث تمثلت هذه الخطوة فيما أعلنه رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي من أن الاتحاد الأفريقي أصبح عضوا دائما في مجموعة العشرين.

ودعا مودي خلال كلمته في افتتاح القمة الثامنة عشرة للمجموعة رئيس جزر القمر غزالي عثماني الذي يرأس الاتحاد الأفريقي حاليا إلى شغل مقعد دائم.

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، اعتبر من جهته أن هذه الخطوة توفر إطارا مناسبا لتقديم مساهمتها الفعالة في مساعدة العالم على مواجهة التحديات العالمية، أما الرئيس عبدالفتاح السيسي فأعرب عن ترحيب بلاده للانضمام المستحق للاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين، مشددا على أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وسط تحديات غير مسبوقة تتطلب منظورا شاملا لصياغة ترتيبات مستقبلية محورها النظام متعدد الأطراف.

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