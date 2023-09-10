«التضامن» توضح شروط التحاق أصحاب الإعاقات الذهنية بـ«مؤسسات التثقيف»

يحرص قطاع الشؤون الاجتماعية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، على توفير أكبر عدد ممكن من الخدمات والمؤسسات التأهيلية لجميع المواطنين، خاصة أصحاب الإعاقات المختلفة، وذلك ضمن محور «الرعاية الاجتماعية» وهو أبرز محاور خطة عمل الوزارة، ومن ضمن تلك المؤسسات، مؤسسة التثقيف الفكري، والتي تمثل مؤسسات تقدم برامج رعاية وتأهيل لحالات الإعاقات الذهنية، منها مؤسسات لرعاية وتأهيل الذكور وأخرى لرعاية وتأهيل الإناث، وحددت الوزارة عددا من الشروط والإجراءات للالتحاق بتلك المؤسسات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط التحاق أصحاب الإعاقات الذهنية بـ«مؤسسات التثقيف الفكري»، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

شروط التحاق أصحاب الإعاقات الذهنية بـ«مؤسسات التثقيف»

- يشترط أن يكون سن القبول بالقسم الداخلي من 8 سنوات إلى 18 سنة.

- سن القبول بالقسم الخارجي حسب إمكانيات كل مؤسسة.

- يشترط خلو طالب الخدمة من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية أو الصرعية أو غير المستقرة.

- يشترط انتماء المعاق إلى أسرة تتولى شؤونه وتتعاون مع المؤسسة للعمل على تكيف المعاق داخل المؤسسة وخارجها.

إجراءات التحاق أصحاب الإعاقات الذهنية بـ«مؤسسات التثقيف»

1- أن يكون محولاً من إحدى الجهات المعنية بالتأهيل أو من تلقاء نفسه.

2- تقديم المستندات المطلوبة، والتي تتمثل في:

- صورة شهادة الميلاد.

- 4 صور شخصية.

- صورة البطاقة أو إثبات الشخصية.

- طلب التحاق.

- بحث اجتماعي.

- اختبار ذكاء.

- تقرير طبي​.