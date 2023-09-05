«التضامن» توضح شروط الالتحاق بمؤسسات رعاية وتأهيل الصم وضعاف السمع

تحت شعار «الرعاية الاجتماعية»، تتيح وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في قطاع الشئون الإجتماعية، العديد من الخدمات للأسر الأولى بالرعاية والأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، ومن ضمن تلك الخدمات «مؤسسات رعاية وتأهيل الصم وضعاف السمع»، وهي مؤسسات تقوم بتقديم برامج الرعاية والتأهيل لحالات الإعاقة السمعية وضعف السمع، بالإضافة إلى تأهيل القادرين من هذه الحالات على الالتحاق بمدارس التربية والتعليم بحسب قدراتهم.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط الالتحاق بمؤسسات رعاية وتأهيل الصم وضعاف السمع التابعة لـ «التضامن» والمستندات المطلوبة، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى.

شروط الالتحاق بمؤسسات رعاية وتأهيل الصم وضعاف السمع التابعة لـ «التضامن»

1- يشترط للقبول بالقسم الداخلي أن يتراوح عمر المتقدم من 8 سنوات إلى 18 سنة.

2- سن القبول بالقسم الخارجي حسب إمكانيات كل مؤسسة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

3- يشترط خلو طالب الخدمة من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية أوالصرعية أوالغير مستقرة.

4- كما يشترط أن ينتمى المعاق إلى أسرة تتولى شئونه وتتعاون مع المؤسسة للعمل على تكيف المعاق داخل المؤسسة وخارجها.

5- يشترط أن يكون محولاً من إحدى الجهات المعنية بالتأهيل أو من تلقاء نفسه.

المستندات المطلوبة للالتحاق بمؤسسات رعاية وتأهيل الصم وضعاف السمع

- صورة شهادة الميلاد.

- بحث اجتماعي.

- اختبار ذكاء.

- تقرير طبي​.

- عدد 4 صورة شخصية.

- صورة البطاقة أو إثبات الشخصية.

- طلب التحاق.