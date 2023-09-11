استشاري يكشف المخاوف من متحور كورونا الجديد.. هل يحدث هروب مناعي؟

مع انتشار مخاوف بشأن انتشار تحور كورونا الجديد الذي يطلق عليه اسم بيرولا Pirola والمعروف علميا باسم باسم BA.2.86، تحدث العديد من العلماء عن المخاوف المرتبطة بشأنه في أعقاب ظهوره مع متحور «إي جي 5» ومتحورات قبلها جميعها مرتبطة بالمتحور الفرعي أوميكرون المندرجة كسلالة من «كوفيد19».

استشاري يعلق على متحور كورونا الجديد

الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أوضح لـ«الوطن»، أن المتحور الجديد هو تحور جيني فرعي من أوميكرون، والعديد من الدراسات العلمية أثبتت أنه ليس أكثر شدة أو خطورة من المتحورات التي ظهرت ولكن هناك مخاوف بشأن الهروب المناعي، مضيفا: «أي أن اللقاحات لم تعط نتيجة ولكن لم يثبت ذلك حتى الآن».

وفي حال أثبت الهروب المناعي بشأن متحور كورونا الجديد، أشار «الحداد» إلى أن اللقاحات تعطي جزءا من الحماية ولكنها بشكل أقل، متلخصة الأعراض ما بين الصداع وسيلان الأنف والعطس وربما الحمى كما أعراض الإنفلونزا التقليدية التي يعرفها واختبرها الجميع سابقاً.

وظهر متغير «بيرولا» لأول مرة الشهر الماضي بعد أن اكتشف أحد متتبعي الفيروسات عن حالات ظهرت في البداية في الدنمارك، وفي 18 أغسطس، كشفت UKHSA عن اكتشاف حالة واحدة من BA.2.86 في المملكة المتحدة، وتم اكتشاف حالتين إضافيتين في جنوب إفريقيا في 23 أغسطس، وبحسب ما ورد جرى رصد اكتشافات أخرى عبر عينات مياه الصرف الصحي في سويسرا وتايلاند.

معلومات عن متحور كورونا الجديد

وأكد استشاري الحساسية والمناعة أن المتحور الجديد قيد الدراسة وتحت الملاحظة من قبل العلماء وتدرس العديد من شركات الأدوية تصنيع اللقاح الجديد، لافتا إلى أن العلماء يقولون أن أعراض بيرولا لا يمكن تمييزها عن متغيرات كورونا الأخرى، إذ يمكن أن يتوقع معظم الأشخاص الإصابة بسيلان الأنف والتهاب الحلق والصداع والتعب.

ويعتقد العلماء أنها تعمل على التهرب من الحماية التي يتمتع بها المواطنون من اللقاحات والعدوى السابقة، وتنحدر تلك السلالة من متحور أوميكرون الذي لديه ما يقرب من 35 طفرة في جزء الفيروس الذي صممت اللقاحات لاستهدافه، والمعروف باسم بروتين سبايك.

أوضح البروفيسور جوناثان بول، عالم الفيروسات في جامعة نوتنغهام: «الفيروسات تتحور بشكل طبيعي من أجل البقاء، ولكن عندما يكون هناك 30 طفرة أو أكثر، يحتاج العلماء إلى التساؤل عما يعنيه ذلك. هل يجعل اللقاحات أقل فعالية، وهل يمكن أن ينتقل بسهولة أكبر من أوميكرون، وهل يسبب مرضًا أكثر خطورة».

خطوات مهمة للوقاية من متحور كورونا الجديد

وهناك خطوات مهمة للوقاية من متحور كورونا الجديد، نصح بها استشاري الحساسية والمناعة، وهي:

- العودة للكمامة.

- التباعد الجسدي بين المواطنين.

- عدم استقبال الزوار بدون كمامة.

- الحد من وقت الزيارة في البيوت.

- منع التجمهر.

- غسل الأيدي.

- تطهير الأسطح باستخدام أي مطهر طبي لأن الفيروسات تبقى على الأسطح لمدة 8 أيام.

- تعزيز المناعة عبر تناول الأغذية الصحية والحرص على ممارسة الرياضة.