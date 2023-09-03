«الصحة»: 80% من مصابي متحور كورونا الجديد يتعافون دون أي تدخل دوائي

حذر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، من بروتوكولات مواقع التواصل لعلاج عدوى متحور كورونا الجديد.

عبد الغفار: لا يجب اتباع أي خطة علاجية دون تشخيص الأطباء

وأكد «عبد الغفار»، خلال مداخله له مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنه لا يجب اتباع أي خطة علاجية بدون تشخيص الأطباء والمتخصصين، فتأثير تناول العقار دون الرجوع للطبيب المتخصص أكثر خطورة.

تعافي بدون دواء لـ80% من مصابي المتحور الجديد

وقال المتحدث باسم «الصحة»، إن 80% من المصابين بالمتحور الجديد لكورونا، يتعافون دون أي تدخل دوائي، ولا يوجد علاج خاص بهذا المتحور، والأدوية التي إجازتها هي نفس الـأدوية التي يتم التعامل معها من المتحورات الأخرى بشرط التأكيد من الإصابة بعد الرجوع للطبيب المتخصص.