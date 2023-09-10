الأوراق المطلوبة للتقديم لدرجة الماجستير الأوروبي المصري بجامعة المنيا

أعلنت كلية الألسن في جامعة المنيا، فتح باب التقديم لدرجة الماجستير الأوربي المصري المشترك في اللغة والثقافة الإسبانية للعام الجامعي 2023-2024، وذلك حتى يوم 30 من شهر سبتمبر الجاري.

الأوراق المطلوبة

وقال مسؤول في جامعة المنيا، لـ«الوطن»، إن إدارة كلية الألسن حددت الأوراق المطلوبة للتقديم لدرجة الماجستير الأوربي المصري المشترك وهي:

- ملء نماذج الإلتحاق الموجودة بإدارة الدراسات العليات.

-3 صورة شخصية.

-أصل وصورة من شهادة الميلاد «كمبيوتر».

- 3 صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- 3 صورة من الموقف من التجنيد.

- بيان التقديرات والدرجات للسنوات الدراسية الأربعة وصورة منها.

- شهادة الليسانس وصورة منها وشهادة المعادلة من المجلس الأعلي للجامعات لخريجي الجامعات الخاصة.

- أي شهادة أخري حاصل عليها الطالب، وإذا كان غير حاصل علي ليسانس إسباني، فيشترط الحصول علي شهادة مستوي في اللغة المتخصص فيها من المركز الثقافي الأسباني.

- أي شهادة خبرة أو دورات أخري في تدريس أو تعليم اللغة الأسبانية.

- التفرغ للدراسة، وموافقة جهة العمل على الدراسة إذا كان الطالب يعمل بجهة حكومية أو غير حكومية، أو أن يقدم إقرارا بعدم القيام بالعمل.

- سيرة ذاتية باللغتين العربية والإسبانية.

- طلب شخصي يفيد الحافز والسبب الذي يريد من أجله التسجيل بدرجة الماجستير عربي وإسباني.

- خطابان توصية عربي وإسباني من اثنين من أعضاء هيئة التدريس.

-دفع الرسوم التي تقررها جامعة المنيا.