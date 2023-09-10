الأوراق المطلوبة للتقديم لدرجة الماجستير الأوروبي المصري بجامعة المنيا
كتب:
اسلام فهمي
03:19 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
جامعة المنيا
أعلنت كلية الألسن في جامعة المنيا، فتح باب التقديم لدرجة الماجستير الأوربي المصري المشترك في اللغة والثقافة الإسبانية للعام الجامعي 2023-2024، وذلك حتى يوم 30 من شهر سبتمبر الجاري.
الأوراق المطلوبة
وقال مسؤول في جامعة المنيا، لـ«الوطن»، إن إدارة كلية الألسن حددت الأوراق المطلوبة للتقديم لدرجة الماجستير الأوربي المصري المشترك وهي:
- ملء نماذج الإلتحاق الموجودة بإدارة الدراسات العليات.
-3 صورة شخصية.
-أصل وصورة من شهادة الميلاد «كمبيوتر».
- 3 صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
- 3 صورة من الموقف من التجنيد.
- بيان التقديرات والدرجات للسنوات الدراسية الأربعة وصورة منها.
- شهادة الليسانس وصورة منها وشهادة المعادلة من المجلس الأعلي للجامعات لخريجي الجامعات الخاصة.
- أي شهادة أخري حاصل عليها الطالب، وإذا كان غير حاصل علي ليسانس إسباني، فيشترط الحصول علي شهادة مستوي في اللغة المتخصص فيها من المركز الثقافي الأسباني.
- أي شهادة خبرة أو دورات أخري في تدريس أو تعليم اللغة الأسبانية.
- التفرغ للدراسة، وموافقة جهة العمل على الدراسة إذا كان الطالب يعمل بجهة حكومية أو غير حكومية، أو أن يقدم إقرارا بعدم القيام بالعمل.
- سيرة ذاتية باللغتين العربية والإسبانية.
- طلب شخصي يفيد الحافز والسبب الذي يريد من أجله التسجيل بدرجة الماجستير عربي وإسباني.
- خطابان توصية عربي وإسباني من اثنين من أعضاء هيئة التدريس.
-دفع الرسوم التي تقررها جامعة المنيا.