في ذكرى ميلاد صالح سليم.. كواليس دخول «المايسترو» عالم السينما

يوافق اليوم الذكرى الـ 93 على ميلاد الكابتن صالح سليم رئيس النادي الأهلي سابقا، كما خاض تجربة التمثيل في السينما بعدد من الأفلام من أشهرها فيلم «الباب المفتوح»، قبل أن يرحل في 6 مايو 2002.

3 أفلام شارك بها صالح سليم

ويبلغ رصيد صالح سليم في السينما ثلاثة أفلام هي: «السبع بنات، الشموع السوداء، الباب المفتوح»، وعن تجربة دخوله المجال الفني تحدث الفنان الراحل أحمد رمزي صديقه عبر لقاء تليفزيوني مع الفنانة صفاء أبو السعود، قائلا إن هناك رابط صداقة قوية جمعتهما منذ الطفولة «وكنا نلعب كورة سوا»، و«وبيننا صداقة حميمة» امتدت لجميع مراحل عمريهما، «ظل صديقي حتى وفاته».

وذكر أحمد رمزي أنه سبق صالح إلى دخول عالم السينما، مشيرا إلى دوره في تشجيع نجم النادي الأهلي لخوض التجربة الفنية في فيلم «السبع بنات» وهو الفيلم الذي جمع بينهما، بنصيحة من المخرج عاطف سالم مخرج الفيلم، وذكر «رمزي»: «كان صالح وقتها معروف أكتر مني .. نار على علم».

معلومات عن صالح سليم

وصالح سليم مولود في 11 سبتمبر 1930، لقب بـ«مايسترو» الكرة المصرية، حقق شهرته مع النادي الأهلي لاعباً ورئيساً للنادي، عمل بالنادي الأهلي مديراً للكرة عام 1971 حتى عام 1972.

- خاض انتخابات مجلسي إدارة النادي في عام 1980 واستطاع الفوز برئاسة مجلس إدارة النادي، وظل رئيساً له حتى عام 1988، ثم عاد ليتولى الرئاسة مرة ثانية عام 1990، حتى وفاته عام 2002.

وشارك صالح سليم بطولة فيلم الباب المفتوح سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، في حين شاركته في فيلم الشموع السوداء المطربة نجاة.