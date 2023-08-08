100 عام على ميلاد لطيفة الزيات.. الثائرة صاحبة «الباب المفتوح»

يوافق اليوم ذكرى 100 عام على ميلاد الكاتبة لطيفة الزيات إحدى رائدات العمل النسائي في مصر، وصاحبة المنجز الأدبي والعمل الأكاديمي من خلال التدريس في الجامعة إلى جانب عطائها في عدد المنصب التي شغلتتها في مواقع الثقافة.

محطات في مسيرة لطيفة الزيات

وبحسب الموقع الرسمي للجهاز القومي للتنسيق الحضاري، فإنّ الدكتورة لطيفة الزيات من مواليد 8 أغسطس 1923 في دمياط، تلقت تعليمها بالمدارس المصرية، ثم حصلت على درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية وآدابها بجامعة فؤاد الاول (القاهرة حالياً) في عام 1946.

بدأت عملها الجامعي في عام 1952 حيث درّست في كلية البنات جامعة عين شمس، وحصلت على الدكتوراه في الأدب من كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1957، وتولت رئاسة قسم النقد والأدب المسرحي بمعهد الفنون المسرحية منذ عام 1970 – 1972، شغلت منصب مدير ثقافة الطفل، مديراً لأكاديمية الفنون منذ عام 1972 – 1973.

أشرفت على إصدار وتحرير الملحق الأدبي لمجلة الطليعة، وكانت عضوا بمجلس السلام العالمي، وعضوا شرف اتحاد الكتاب الفلسطيني، وعضوا بالمجلس الأعلى للآداب والفنون، وعضوا لجان جوائز الدولة التشجيعية في مجال القصة، ولجنة القصة القصيرة والرواية، كما أنها كانت عضوا منتخبا في أول مجلس لاتحاد الكتاب المصريين.

كما ترأست لجنة الدفاع عن القضايا القومية 1979، ومثلت مصر في العديد من المؤتمرات العالمية، ونالت جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1996، فازت بأول دورة عن جائزة نجيب محفوظ للأدب في سنة وفاتها 1996، حيث توفيت 11 سبتمبر 1996.

أعمال لطيفة الزيات

من بين أعمال لطيفة الزيات «الشيخوخة»، مجموعة قصصية، «حملة تفتيش» – أوراق شخصية، سيرة ذاتية، «بيع وشراء» مسرحية، و«صاحبة البيت» رواية، و«الرجل الذي عرف تهمته» (رواية قصيرة).

تحولت روايتها «الباب المفتوح» إلى فيلم سينمائي من بطولة فاتن حمامة وصالح سليم الذي فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان جاكرتا السينمائي وصدرت لها ترجمة باللغة الإنجليزية.