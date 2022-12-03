رئيس التنسيق الحضاري: نستعد لوضع لافتة «عاش هنا» على منزل صالح سليم

قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن الجهاز حاليا يجهز لإدراج اسم الكابتن الفنان صالح سليم رئيس نادي الأهلي سابقا في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى توثيق مسيرة رموز الوطن من مختلف المجالات الفنية والثقافية والفكرية، وتقديم الراحلين الذين أثروا الحياة المصرية إلى الأجيال الجديدة، من خلال تعليق لافتة معدنية على البيوت التي عاشت بها هذه الشخصيات.

أضاف «أبو سعدة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن التنسيق الحضاري طرح اسم الراحل صالح سليم في مشروع «عاش هنا» منذ فترة طويلة، لكن لم يكن هناك استقرار على منزل معين، لكنه مؤخرا تم التوافق على وضع اللافتة على منزله بالزمالك.

وسيجري تعليق لافتة معدنية على منزل صالح سليم، تتضمن سيرة مختصرة موثقة لمسيرته، ويمكن لأي شخص من خلالها الاطلاع عليها من خلال برنامج QR، من خلال الهواتف الذكية ببساطة.

معلومات عن صالح سليم

وصالح سليم لقب بمايسترو الكرة المصرية، حقق شهرته مع النادي الأهلي لاعبا ورئيسا للنادي، هو مولود في 9 نوفمبر 1930 بحي الدقي، بمحافظة الجيزة، التحق بصفوف الناشئين بالنادي الأهلي عام 1944، بعد أن اكتشفه الكابتن حسن كامل المشرف على فريق الأشبال بالنادي.

خاض أول مباراة له مع الفريق الأول أمام المصري عام 1948، ظل في صفوف الفريق الأول حتى عام 1963، خاض تجربة الاحتراف في فريق جراتس بالنمسا، ثم عاد مرة أخرى للنادي الأهلي لاعباً حتى عام 1967 حيث قرر اعتزال لعب كرة القدم.

عمل بالنادي الأهلي مديراً للكرة عام 1971 حتى عام 1972، خاض إنتخابات مجلي إدارة النادي الأهلي في عام 1980 واستطاع الفوز برئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، وظل رئيساً حتى عام 1988، ثم عاد ليتولى الرئاسة مرة أخرى عام 1990، حتى وفاته عام 2002.