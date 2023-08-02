«التنسيق الحضاري»: تخليد اسم صالح سليم في مشروع «عاش هنا»

يستعد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة لإدراج اسم صالح سليم رئيس النادي الأهلي سابقا، في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى تخليد رموز الوطن في كل المجالات.

أين عاش صالح سليم؟

وأضاف «أبو سعدة»، لـ«الوطن»، أنّ الجهاز القومي أدرج اسم الكابتن صالح سليم رئيس النادي الأهلي في في «عاش هنا»، ومن المقرر أن يقوم الجهاز اليوم بتعليق اللوحة المعدنية التي تحمل اسم صالح سليم على منزله بشارع حسن صبري بالزمالك، وتوثيق المبنى الذي عاش به المايسترو.

وأوضح أن اللافتة المعدنية تتضمن سيرة مختصرة وموثقة لمسيرة صالح سليم، ويمكن لأي شخص قراءة نبذة عنه من خلال برنامج QR، على هذه اللوحة باستخدام التطبيق على الهواتف الذكية بسهولة.

من هو صالح سليم

صالح سليم لقب بمايسترو الكرة المصرية، مولود في 9 نوفمبر 1930 بحي الدقي، في محافظة الجيزة، التحق بصفوف الناشئين بالنادي الأهلي عام 1944، لعب أول مباراة له مع الفريق الأول أمام المصري في 1948، ظل في صفوف الفريق الأول حتى عام 1963، خاض تجربة الاحتراف في فريق جراتس بالنمسا، ثم عاد مرة أخرى للنادي الأهلي لاعباً حتى العام 1967 حيث قرر اعتزال لعب كرة القدم.

عمل بالنادي الأهلي مديراً للكرة من 1971 إلى 1972، خاض إنتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي في العام 1980، وفاز برئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، وظل رئيساً حتى عام 1988، ثم عاد ليتولى الرئاسة مرة أخرى عام 1990، حتى وفاته عام 2002.