«تنشيط السياحة» تنظم برنامجا سياحيا لعدد من كبار السن لزيارة الإسماعيلية

قالت وزارة السياحة والآثار، إن هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة للوزارة، نظمت بالتنسيق مع جمعية المبرات الخيرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، برنامجاً سياحياً لعدد من أعضاء الجمعية من كبار السن لزيارة محافظة الإسماعيلية والتعرف على ما تذخر به معالم سياحية وأثرية.

برنامج سياحي لأوائل طلبة الثانوية العامة

وأضافت الوزارة في بيان، اليوم، أن هيئة تنشيط السياحة نظمت أيضا برنامجا سياحيا لأوائل طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أن تنظيم هذا البرنامج السياحي جاء في إطار حرص الوزارة على تعزيز الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع باختلاف مراحلهم العمرية ولاسيما الشباب الذين يعتبرون نواة المستقبل وبناة الوطن، وتشجيعا وتكريمًا لهؤلاء الطلاب على ما بذلوه من جهد واجتهاد.

برنامج الزيارة تضمن منطقة أهرامات الجيزة

وأوضحت الوزارة أن برنامج الزيارة تضمن منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بالإضافة إلى القيام برحلة نيلية على أحد البواخر السياحية للاستمتاع بأجواء النيل الساحرة، بالإضافة إلى تقديم الهدايا التذكارية لهم.