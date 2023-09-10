«السياحة»: «باركود» العمرة شرط أساسي لسفر حاملي تأشيرات الزيارة بالسعودية

قال محمد عزت أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنَّه لا يمكن لحاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية بالسفر إلى المملكة من المطارات والمنافذ المصرية إلا بعد الحصول على «باركود» البوابة المصرية للعمرة، لافتًا إلى أنَّ حاملي تلك التأشيرات سيحصلون على «باركود» من خلال شركات السياحة المسجلة عبر البوابة المصرية للعمرة، خاصة أنَّ تلك التأشيرات يتمّ تنظيمها عبر البوابة.

تأشيرات يلزم حامليها بالحصول على باركود العمرة

وأضاف «عزت»، لـ«الوطن»، أنَّه بالإضافة إلى حاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية فإنّه لا يسمح أيضًا لحاملي تأشيرات زيارة الفعاليات والزيارة الحكومية لغير الحكوميين وزيارة المضيف للمملكة العربية السعودية بالسفر إلى السعودية من المطارات المصرية دون استخراج باركود العمرة.

تأشيرات للسعودية لا يتمّ تنظيمها عبر بوابة العمرة

وأشار أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إلى أنّض تأشيرة الزيارة التجارية للمملكة العربية السعودية وتأشيرة الزيارة العائلية وتأشيرة زيارة المؤتمرات وتأشيرة رجال الأعمال وتأشيرة المرور، والتأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية لا يتمّ تنظيمها عبر البوابة المصرية للعمرة وبالتالي لا يلزم حاملها الحصول على باركود العمرة.