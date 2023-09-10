تعرف على المصروفات المطلوبة للتقديم بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم

انتهى تنسيق كلية السياحة والفنادق بالفيوم، وبدأت الكلية في عمل المقابلات الشخصية، وتلقي الأوراق بدءًا من اليوم الأحد، بحسب المواعيد المحددة لكل طالب، وذلك ضمن استعدادت جامعة الفيوم لانطلاق العام الجامعي الجديد 2023/2024، حيث تضم الكلية عددًا من الأقسام والبرامج التعليمية المميزة.

مصاريف كلية السياحة والفنادق بالفيوم

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مصاريف كلية السياحة والفنادق بالفيوم والأوراق المطلوبة للتقديم، وموعد المقابلات الشخصية، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

وحددت الكلية، موعد عقد المقابلة الشخصية للطلاب الجدد، للعام الجامعي 2023/2024، بدءًا من اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر، منذ الساعة 9:00 صباحًا وحتى نهاية اليوم.

تنسيق كلية السياحة والفنادق بالفيوم

ووفقًا لتنسيق الكلية، فإنّ الأوراق المطلوبة للتقديم تتمثل في الآتي:

- صورتين شخصيتين للطالب أو الطالبة.

- أصل بطاقة الترشيح وصورة منها.

- صورة من شهادة الثانوية العامة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بطاقة دفع إلكتروني «فيزا» بها 500 جنيه.

مصاريف كلية سياحة وفنادق الفيوم

وفيما يخص تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم، فإنّها تنقسم إلى قسمين الدراسة باللغة الإنجليزية، وتبلغ مصروفاته نحو 6 آلاف جنيه للعام، أو الدراسة باللغة العربية وتبلغ نحو ألف جنيه فقط.

وتتراوح مصاريف كلية سياحة وفنادق الفيوم للأقسام العادية بين 700 وحتى 1000 جنيه.

أقسام كلية السياحة والفنادق

وتضم أقسام كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم ثلاثة أقسام مميزة وهي الدراسات السياحية، والدرسات الفندقية، والإرشاد السياحي.

كما تضم برامج دراسية متميزة بنظام الساعات المعتمدة، وهي: برنامج إدارة وتشغيل المطاعم «تعليم تبادلي»، برنامج إدارة السياحة الرياضية، برنامج الإرشاد البيئي، برنامج السياحة والفنادق.