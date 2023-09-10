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إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

كتب:

أ ش أ
06:12 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
اشتباكات في فلسطين- أرشيفية

اشتباكات في فلسطين- أرشيفية

أُصيب 5 فلسطينيين، اليوم، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند مدخل مخيم العروب شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

إصابات بالرصاص الحي

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر من الهلال الأحمر قولها إن «طواقمها قدمت الإسعاف الأولي لشابين أصيبا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، فيما نُقل ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي في أطرافهم السفلية، أيضا، إلى مركز صحي».

مواجهات في مخيم العروب

وفي السياق، اندلعت مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل ميلاد الراعي، حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز تجاه الشبان على مدخل المخيم، وأغلقت القوات المدخل ومنع المواطنين من الدخول أو الخروج من بوابة المدخل الرئيسي.

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بقلم أ ش أ