استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد فلسطيني يدعى منذر الراعي «16 عاما» برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب العشرات بالاختناق، خلال مواجهات في مخيم العروب شمالي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وفي وقت سابق، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان وبين منازل الفلسطينيين، خلال مواجهات اندلعت على مدخل مخيم العروب.

وأمس السبت، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».