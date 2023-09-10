سوهاج تحصد «الفضية» في شعر الفصحى بأسبوع شباب الجامعات

حصد محمد يحيى محمود حمدان، الطالب بالفرقة الثالثه بكلية التجارة جامعة سوهاج، على المركز الثاني «الميدالية الفضية» في مجال شعر الفصحى بأسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا، الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من 8 إلى 14 من شهر سبتمبر الجاري، بمشاركة 4000 طالب وطالبة يمثلون 48 جامعة حكومية وخاصة، وأهلية وتكنولوجية، بحسب ما صرح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

«متكأ في الفانتازيا» تحصد المركز الثاني بأسبوع شباب الجامعات

وأضافت انتصار أبو الدهب مدير النشاط الثقافي والفني بإدارة رعاية الشباب المركزية، أن الطالب محمد يحيي، شارك بقصيدة بعنوان «مُتكاً في فانتازيا الحُزن»، مضيفة أن إدارة النشاط الثقافي تشارك في فعاليات الأسبوع بالشعر العامي والفصحى، ودوري المعلومات العامة، والإنشاد الديني، ومسابقات الخط العربي، وصحيفة الحائط، والقرآن الكريم والحديث الشريف والقصة القصيرة.

جامعة سوهاج تربح بالطائرة والخماسي

وفاز فريق جامعة سوهاج بمباراة كرة القدم خماسي، ومنتخب شطرنج الجامعة بالجولة الأولى والثانية، كما ربح منتخب الكرة الطائرة بعد الفوز على جامعة السويس.