تكريم الفائزين بجوائز مبادرة «الثقافية الوطنية» في دورتها الثالثة بالسعودية

كرم الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، الفائزين بجوائز مبادرة «الجوائز الثقافية الوطنية» في دورتها الثالثة 2023، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الأحد، بالعاصمة السعودية الرياض.

جائزة الثقافة للشباب

وعلق وزير الثقافة السعودي: «إننا نسعد بتكريم الفائزين في مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية التى تأتى لتسليط الضوء على المواهب، احتفاءً بالمنجزات، وتقديراً للمبدعين، وتشجيعاً للإنتاج الثقافي، بحسب وكالة «واس» السعودية، أن جائزة سيدات ورجال الأعمال المستحدثة لهذا العام «تعبر عن تقدير منظومة الثقافة لإسهاماتِ الداعمين للنشاط الثقافى فى جميع القطاعات الثقافية، وتثميناً لدورِهم المهم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من الجهود التى تبذلها كيانات المنظومة الثقافية»، فيما تأتى جائزةَ التميز الثقافى الدولى من أجل «الاحتفاء بالشخصيات والمؤسسات الثقافية الدولية التى أسهمت فى إثراء المشهد الثقافى الدولى المعاصر، إلى جانب الاحتفاءِ بالجهود البارزةِ فى مجال التبادل الثقافى الدولى على نطاقٍ عالمي».

شخصية العام الثقافية وجائزة الثقافة للشباب

وحصل الأديب أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري على جائزة «شخصية العام الثقافية»، نظير إسهاماته الأدبية والثقافية التي بذلها على مدى سنواتٍ طويلة في الميدان الثقافي، وأصدر خلالها مجموعة من المؤلفات، في مجالات اللغة والأدب والفلسفة والفن وعلوم الشريعة والتاريخ، ونالت مؤسسة «التحالف الدولي لحماية التراث» في مناطق النزاع «ألِف» جائزة «التميّز الثقافي الدولي»، وفازت لبنى الخميس بجائزة «الثقافة للشباب».

جائزة الثقافة للشباب ومختلف الجوائز المقدمة

وتأتي مبادرة «الجوائز الثقافية الوطنية» التي أطلقتها وزارة الثقافة، احتفاء بالإنجازات الثقافية السعودية، وإيماناً بأهمية التكريم في دفع عجلة الإنتاج الثقافي، وتحفيز المبدعين، وتشجيع الداعمين، بما يُعزز جهود وزارة الثقافة في النهوض بهذا القطاع، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جوانبها الثقافية.