170 وظيفة للعمل في السعودية.. رواتب تصل لـ220 ألف جنيه

السفر للخارج والبحث عن فرصة عمل حلم يطمح له الكثير من الشباب في الوقت الحالي بحثا عن العملة الصعبة، وهو ما أتاحه موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف وأحد الروابط الفاعلة لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال توافر أكثر من 170 وظيفة للعمل في السعودية.

وفي التقرير التالي «الوطن» تستعرض تفاصيل الوظائف المطلوبة، والتي تتطلب عددًا من الشروط والمؤهلات والتي يمكن التقدم لها من خلال «فرصنا»، أو من خلال التوجه مباشرة للشركة، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة.

وظيفة محلل أعمال

اسم الشركة: خبراء التحول.

مقر العمل: الرياض - المملكة العربية السعودية .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة .

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة .

الحاسب الآلي: جيد جدا .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس مبيعات خارجية

اسم الشركة: ايلاف العري للصناعة.

مقر العمل: جدة - المملكة العربية السعودية .

العمالة المطلوبة: 100.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 55 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط) .

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 1500 - 2300 ريال سعودي ما يعادل 18789.87 جنيها مصريا.

نوع الوظيفة: عمل حر.

الحوافز الاضافية: 750 - 1800 ريال سعودي ما يعادل 14705.10 جنيها مصريا.

وظيفة مهندس مبيعات

اسم الشركة: ايلاف العري للصناعة .

مقر العمل: جدة - المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة: 50.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 47 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3500 - 7500 ريال سعودي ما يعادل 61271.25

نوع الوظيفة: عمل حر.

الحوافز الاضافية: 2500 - 5000 ريال سعودي ما يعادل 40847.50 جنيها مصريا.

وظيفة مهندس تخطيط النقل وهندسة المرور

اسم الشركة: الوكيل جروب .

مقر العمل: جدة - المملكة العربية السعودية .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة .

سنين الخبرة: 6-‎15 سنة خبرة .

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 28 - 45 سنة .

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (ماجستير - تخطيط النقل و هندسة الطرق).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مبيعات الالكترونية

اسم الشركة: الحربي للتجارة.

مقر العمل: جدة - المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنتان-‎6 سنوات خبرة .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة .

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة - التسويق ) .

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2000 - 27000 ريال سعودي ما يعادل 220576.50 جنيها مصريا.

نوع الوظيفة: يوم كامل.

الحوافز الاضافية: 100 - 1500 ريال سعودي ما يعادل 1500 جنيها مصريًا.

وظيفة مشرف تركيبات ( محطات كهرباء - كابلات )

اسم الشركة: Confidential .

مقر العمل: الرياض - المملكة العربية السعودية .

العمالة المطلوبة: 10.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 44 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط) ( دبلوم صناعي ثلاث سنوات ) .

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000 - 4000 ريال سعودي ما يعادل 32678.00 جنيها مصريا.

وظيفة أمين مخزن

اسم الشركة: شركة شنب للخدمات اللوجستية.

مقر التقديم لـ الوظيفة: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 24 - 32 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 2500 - 3000 ريال سعودي ما يعادل 24508.50 جنيها مصريا.

وظيفة موظف مبيعات الكترونية

اسم الشركة: الحربي للتجارة.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر .

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة .

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب ونوع العمل الراتب الأساسي: 200 - 2500 ريال سعودي ما يعادل 20423.75 جنيها مصريا.

الحوافز الاضافية: 300 - 1200 ريال سعودي ما يعادل 9803.40 جنيها مصريا.

وظيفة مراقب معماري

اسم الشركة: روميح ديزاين .

مقر العمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنتان-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 37 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مدير محجر رخام

اسم الشركة: مجموعة طيف نجد.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط .

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 26 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية العلوم / علوم الأرض / علوم البترول والتعدين ) .

مايكروسوفت أوفيس: جيد.