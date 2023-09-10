حسام داغر لـ«الوطن» بعد شرائه غرفة سامية جمال من أحد المزادات: لا تقدر بثمن

كشف الفنان حسام داغر، كواليس شرائه غرفة نوم الفنانة الراحلة سامية جمال، من مزاد علني للانتيكات، وذلك حسبما أعلن صباح اليوم الأحد، مُشددًا على مدى حبه الشديد للانتيكات، ويحرص على شراء القطع التي تستهويه، سواء كانت موجودة في مصر أو خارجها.

وقال الفنان حسام داغر، في تصريحات لـ«الوطن»: «لما عيني جت على غرفة الفنانة سامية جمال، في مزاد، مقدرتش أشيل عيني من عليها لجمالها وقيمتها الكبيرة، خصوصًا أنّها الغرفة الأساسية للفنانة العظيمة الراحلة، وعاشت فيها أغلب حياتها الزوجية مع زوجها رشدي أباظة».

وأضاف: «حسيت إن دوري الحفاظ على قيمتها وجمالها، لأنها مصنوعة بحرفية شديدة، وفنان كبير أشرف عليها وعلى الرسم في خلفية الغرفة وشغل القويمة اللي هو النحت في الخشب»، مُعربًا عن خوفه الشديد من وقوع تلك الغرفة في شخص لا يُدرك قيمتها، لذلك حرص على شرائها فورًا.

وحول قيمة سعر غرفة الفنانة سامية جمال، والجهة التي اشتراها منها، قال: «الغرفة من وجهة نظري متتقدرش بثمن.. واشتريتها من مزاد لمحبي الأنتيك.. ناس محترمة جدًا».