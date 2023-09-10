حسام داغر يعلن شراء غرفة نوم سامية جمال من أحد المزادات (صور)

أعلن الفنان حسام داغر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، شراءه لغرفة نوم الفنانة الراحلة سامية جمال من مزاد انتيكات.

ونشر حسام داغر صور الغرفة، وعلق عليها قائلا: «أنا اشتريت غرفة نوم سامية جمال من مزاد أنتيكات».

تكريم حسام داغر بمهرجان المسرح العربي

وكرَّمت إدارة مهرجان المسرح العربي في الإسكندرية، خلال دورته الرابعة، الفنان حسام داغر، بحفل افتتاح المهرجان في مكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن المكرمين في الدورة الرابعة الذي يقام تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئاسة الدكتورة نبيلة حسن، والتي تحمل اسم النجم الكبير ماجد الكدواني.