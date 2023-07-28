حسام داغر ينشر صورة مع نبيلة عبيد: «يا رب تفضلي منورة يا معبودة الجماهير»

أعرب الفنان حسام داغر، عبر حسابه على منصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادته بمقابلة الفنانة نبيلة عبيد.

ونشر حسام داغر، صورة تجمعها بنبيلة عبيد، وعلق عليها قائلا: «القمر الجميلة نبيلة عبيد النهارده حظي الجميل شفتها وقلتلها عن مدى حبي وعشقي ليها، واتبسطت قوي وضحكنا كتير، وبقولها مش هتصدقي من حبي فيكي حاطط بوستر فيلم الراقصة والسياسي عندي في بيتي، وبوريها الصورة قالتلي مش معقول وبقت تنده الناس جمبنا في المسرح تقولهم ده حاطط صورتي وبوستري في بيته، وتقولي وريهم ربنا يخليكي لينا، وتفضلي منورة حياتنا يا معبودة الجماهير الحقيقية.. يا نجمة مصر الأولى.. يا بلبلة».

مرض حسام داغر

وتعرض داغر مؤخرًا لأزمة صحية، دخل إثرها العناية المركزة، في أحد المستشفيات التي نُقل، في مدينة الشيخ زايد إثر تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة ليعلن بعد ايام قليلة تعافيه وخروجة من المستشفي، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلًا: «الحمد لله رب العالمين، قدر ربنا ولطف بي في الأزمة الصحية اللي مريت بها اليومين اللي فاتوا، ولولا فضل ربنا وتدخل فريق الأطباء، الحمد لله خرجت من الوضع الحرج اللي كنت فيه، صاحبي حمزة العيلي لأنه هو اللي لحقني وأصر ونقلني المستشفى من البيت وأنا تعبان، هو وأحمد أخويا ووقفته جنبي في المستشفى».