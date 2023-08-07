حسام داغر يودع قطه الميت: كان بيحب البشر وما يعرفش إن فيهم ناس بلا رحمة

رثى الفنان حسام داغر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قطه الذي مات منذ قليل، بعد إنقاذه من الشارع، وأخبره الطبيب أنه تناول طعاما به سم فئران.

أختي لقته عند السوبر ماركت والأطفال رابطينه بحبل وبيلعبوا بيه

ونشر داغر صورة القط وعلق عليها قائلا: «القط الصغير البرتقالي مات.. كان جميل وطيب وبيحب يلعب مع الناس.. أختي لقته عند السوبر ماركت والأطفال رابطينه بحبل وبيلعبوا بيه.. زعقتلهم أختي وقالتلي خليه عندك في الجنينة.. ربيته عندي ومكانش ليه اسم.. كل حد ييجي يسميه اسم اللي مسميه مشمش واللي مسميه حزلقوم واللي مسميه سيمبا.. الكل اتفق على حبه لأنه كان بيحب الناس قوي وبيحب يقعد علي حجرهم ويبقي مبسوط.. كان عندي قطة مخلفة جابت قطة واحدة وحيدة كانت قاعدة لوحدها عندي في الجنينة بقي هو أخوها وصاحبها وحبيبها بيلعبوا سوا طول النهار وياكلوا سوا ويطلعوا علي سلك ألوميتال سوا».

وأضاف داغر قائلا: «من أول إمبارح وهو مش مضبوط وديته للدكتور العيادة قال لي حد حطله سم فيران.. هو بيحب الناس ممكن حد ندهله بره وحطله الأكل وهو كل بحسن نية.. حاولت كتير نلحقه بالأدوية من إمبارح التنفس عنده في مشكلة ومكانش بياخد نفسه والنهارده قعد يشم هوا بصعوبة ونام على جنبه وبصلنا ومات.. عمره خلص.. القطة التانية خايفة عليه اضطريت أدخلها جوه علشان متشوفش وإحنا بندفنه».

كان طيب وجميل وبيحب يلعب مع الناس

واختتم داغر: «قلبي واجعني كان متمسك بالحياة وبيحب البشر ميعرفش إن فيهم ناس قلوبها منزوع منها الرحمة مات وعينيه مليانة دموع من الألم.. مكانش ليه اسم بس كان طيب وجميل وبيحب يلعب مع الناس».