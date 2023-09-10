وكيل «دينية الشيوخ»: مناقشات ملف الأسرة في جلسات الحوار الوطني نقلة عظيمة

قال الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إنّ تماسك الأسرة من أهم ملفات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن ما يحدث بجلسات الحوار الوطني في هذا الملف نقلة عظيمة جدا.

مناقشة الأسباب المؤدية للعنف الأسري

وأضاف سليم، في حواره عبر قناة إكسترا لايف، على هامش مشاركته في الجلسات النقاشية للحوار الوطني، أنّ العنف الأسري وما يتعلق به والأسباب المؤدية إليه يتم العمل على علاجها في جلسات الحوار الوطني، مشددًا على أهمية الاهتمام بالنشء حتى يخرج الطفل بحالة صحية مميزة وحالة نفسية تليق به حتى ينعكس هذا الأمر على تعاملات الطفل عندما يكبر.

يجب الخروج بمنتج جيد من الأسرة المصرية

وتابع وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ: «نريد الخروج بمنتج جيد، من خلاله يكون الطفل المصري سويا ويتماشى مع المجتمع حتى لا نسمع عن الحوادث المنتشرة يمينا وشمالا بين جنبات المجتمع المصري».