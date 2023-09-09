محمود فوزي: نقترب من نهاية الحوار الوطني.. وأتمنى استمرار تبادل الآراء

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ الحوار يستهدف ترتيب أولويات المستقبل وبناء «الجمهورية الجديدة»، وهذا لم يحدث من قبل، حيث مرّ المجتمع المصري بتجارب سميت بالحوار الوطني، وكانت لترتيب ملف معين أو عبور مرحلة معينة، ولكنه لم يستهدف ترتيب أولويات المستقبل على محاور سياسية واقتصادية وإجتماعية.

نقترب من نهاية الحوار الوطني

أضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن هذه الفترة تشهد الاقتراب من نهاية الحوار الوطني، مشددًا على أنه تجربة ملهمة، وأي شخص حضر جلسات الحوار الوطني أصبح لديه تشخيص واضح للمشكلات التي جرى طرحها وتصور عام عن الحلول والمزاج العام.

يجب استمرار حالة الحوار

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بأن حالة الحوار يجب أن تستمر مثلما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن حالة الحوار مفيدة لجميع الأطراف مثل صناع القرار والحكومة والمواطنين والطبقة المتوسطة وغيرهم.