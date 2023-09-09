عضو «أمناء الحوار الوطني»: الدستور نظم حرية الرأي والإبداع الفني والأدبي

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الدستور نظم حرية الرأي والإبداع الفني والأدبي، مؤكدة أنها مصونة وتلتزم الدولة بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازم وغير ذلك.

المعلومات والبيانات والوثائق ملك للشعب

وأضاف «الكشكي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا لايف»، أن المادة 68 من الدستور، تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصائيات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكلفها الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وقواعد إيداعها وحفظها.

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن القانون يحدد عقوبة حجب المعلومة، وإعطاء معلومة مغلوطة، لافتا إلى أن الحرية غير المسؤولة تساوي الفوضى، لأننا أمام عالم مفتوح وتكنولوجيا أسرع من الحياة نفسها، وتحاصرنا في غرف النوم والشوارع والأندية والعمل، موضحا أن جهاز الهاتف يعد جاسوسا متنقلا في كل لحظة ومكان.

الدول تحتاج لقدر كبير من المسؤولية

وشدد جمال الكشكي، على أن الدول عندما تُبنى أو تحافظ على استقرارها وأمنها القومي تحتاج إلى قدر كبير من المسؤولية، متابعا: «نحن أمام تحولات وظروف ليست مصرية فقط، لكنها عالمية».