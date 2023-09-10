عضو أمناء الحوار الوطني: الأطراف المشاركة اتفقت على مشكلات محددة للأحزاب

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني شهدت حضورا كثيفا من مختلف القوى السياسية، ممثلة في أكثر من 30 حزبا من المتحدثين بخلاف ممثلي الأحزاب الأخرى، متابعا: «الأداء حتى الآن جيد، والأفكار كلها قوية وتدفع في اتجاه خلق حالة جيدة للحياة الحزبية في مصر».

اتفاق بالحوار الوطني حول بعض مشكلات الأحزاب

وأضاف خلال لقائه على هامش جلسات الحوار الوطني، المذاع عبر فضائية «إكسترا لايف»، أن كل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني اتفقت على مشكلات محددة للأحزاب على رأسها تمويل الأحزاب، حرية النشاط الحزبي وإتاحته وإمكانيته، فضلا عن محور دمج الأحزاب المتفقة ايدلوجيا ومنهجيا وفكريا مع بعضها البعض، وكانت المناقشات تدور حول رؤى سياسية من ناحية، ومناقشات دستورية وقانونية من ناحية أخرى.

خروج توصيات تخدم مصلحة الدولة

وتابع: «الأحزاب المصرية مُثلت بجلسات الحوار الوطني تمثيلا شبه كاملا، وأتمنى خروج التوصيات والمخرجات المتفق عليه بالصورة التي تخدم مصلحة الدولة»، مشيرا إلى أن بعض المشاركين طالبوا بدعم الدولة للأحزاب، لكن الأغلبية من الحاضرين تبحث عن مسار دعم طبيعي للأحزاب، بعيدا عن الدولة حتى تضمن الأحزاب استقلاليتها وحرية قرارها وأنشطتها.