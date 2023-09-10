أمين الفتوى: البنت الصُلبية تأخذ نصيبها من الميراث ثم الأخ الشقيق

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرسول علمنا كيفية تقسيم التركة، وهناك نوعين من الورثة، هما أصحاب فروض وعصبات.

أصحاب الفروض والعصبات

وأضاف «فخر»، خلال لقاء ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، وتقدمه الإعلامية زينب سعد الدين، أنه كان من المنطقي أن نقسم على أصحاب الفروض ثم العصبات، ذلك لأن صاحب الفرض هو من له نصيب مقدر في التركة لا يزيد عنه ولا ينقصه، أما العاصب هو الذي ليس له نصيب مقدر، وكن حاله يدور حول ثلاثة.

ولفت أمين الفتوى، إلى أن حال المعصب إما أن يجوز التركة كلها عند الانفراط أو يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، وإما ألا يرث شيئا لاستغراق أصحاب الفروض للتركة.

البنت الصلبية تأخذ ميراثها ثم الأخ الشقيق

وتابع: «لو تصورنا أن التركة بها بنت صُلبية وأخ شقيق، أيهما الذي يأخذ نصيبه قبل الآخر؟، بالتأكيد البنت الصُلبية لأنها صاحبة فرض تأخذ نصيب مقدر من هذه التركة ثم بعد ذلك يحصل الأخ الشقيق ما بقي بعد صاحبة الفرض وهي بنت».