أين تذهب التركة التي لا وارث لها؟.. أمين الفتوى يجيب «فيديو»

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على متصل يسأل عن حكم من مات تاركا أموالا وليس لديه ورثة.

وقال «فخر»، خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الأحد، أنه إذا توفي أي إنسان ولا يوجد له أي وارث، سواء من الفروض أو العصابات، فتؤول كل أمواله إلى بيت مال المسلمين.

بيت مال المسلمين

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن «بيت مال المسلمين اعتبروه وارثا أو بيتا تؤول إليه الأموال التي لا صاحب لها، ليعيد إنفاقها فيما ينفع عموم الناس».