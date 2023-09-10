المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم، وغرامة 50 ألف جنيه، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وإحرازه سلاح أبيض محظور استخدامه.

وقد انعقدت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، لنظر في القضية رقم 3095 لسنة 2023 جنح المناخ، والمقيدة برقم 942 لسنة 2023 كلي بورسعيد، والتى تعود أحداثها إلى يوم 17 يونيو 2023، باتهام المدعو «م.س.م» 18 عامًا، عامل، بإحراز بقصد الاتجار مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض «خنجر».

النيابة العامة تحيل المتهم إلى الجنايات

وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى الجنايات المختصة التي حكمت بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه عما أسند إليه، وبمصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.