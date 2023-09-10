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مدير الأمن العام اللبناني يدعو لاجتماع طارئ لبحث الوضع بمخيم «عين الحلوة»

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أ ش أ
09:40 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة

دعا المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة، اللواء الياس البيسري، إلى اجتماع طارئ مع هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، بمقر المديرية العامة وذلك في الثانية بعد ظهر غد الاثنين، لبحث الوضع الأمني في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين بنطاق مدينة صيدا، جنوبي لبنان.

اشتباكات متزايدة لليوم الرابع

جاء ذلك في ضوء تصاعد حدة الاشتباكات المستمرة لليوم الرابع على التوالي في مخيم عين الحلوة، وسط سقوط عدد من القتلى والجرحى، فيما أدى الرصاص الطائش إلى العديد من الإصابات في محيط المخيم، بمدينة صيدا وبعض ضواحيها.

اجتماعات مستمرة

وكانت الاجتماعات التي عقدت خلال اليومين الماضيين قد فشلت في الضغط من أجل وقف إطلاق النار داخل المخيم.

وتتألف هيئة العمل الفلسطيني المشترك من ممثلين لمختلف الفصائل الفلسطينية في لبنان إلى جانب مسئولين عن الحوار اللبناني الفلسطيني.

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