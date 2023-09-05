وزير خارجية اليابان: سندعو الأطراف السودانية لوقف إطلاق النار والانتقال لحكومة مدنية

قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، إن القرار الذي اتخذته روسيا بإنهاء مشاركتها في مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب له عواقب خطيرة على المجتمع الدولي بأسره، وتستمر اليابان في التواصل الوثيق مع مصر من أجل ضمان الأمن الغذائي العالمي.

وأضاف «هاياشي» في مؤتمر صحفي عقده على هامش لقائه مع السفير سامح شكري، المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية: «وفيما يتعلق بالوضع في السودان، فإن اليابان إلى جانب الدول المعنية بما في ذلك مصر، تحث أطراف النزاع على الوقف الفوري لإطلاق النار والانتقال إلى حكومة مدنية».

وتابع: «كما تشعر اليابان بالقلق إزاء تطور الوضع الإنساني في السودان، لذلك قدمت حكومتنا ما يقرب من 92 مليون دولار كمساعدة هذا العام للدول المجاورة».

وأكد أن بلاده تقدر بشدة الجهود الاستباقية التي تبذلها مصر إزاء التوترات الشديدة بين فلسطين وإسرائيل مثل عقد اجتماعات تهدف إلى المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.