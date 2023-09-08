تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان وإصابة 20 شخصا

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن 20 شخصا أصيبوا بجروح، جراء الاشتباكات بين حركة فتح ومجموعات إسلامية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».

اشتباكات في مخيم عين الحلوة

وفي أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان «مخيم عين الحلوة» اندلعت بعض الاشتباكات العنيفة يوم 29 يوليو، واستمرت نحو 5 أيام بين حركة فتح ومجموعات إسلامية، وأسفرت عن مقتل 13 شخص.

وبحسب التقرير، فإن مخيم عين الحلو شهد اشتباكات أمس الخميس، واستمر حتى صباح اليوم الجمعة، وكان هناك سماع دوي قذائف وأسلحة رشاشة ليلا وصباح الجمعة، ونزوح عشرات العائلات، مما اضطروا إلى الجواء إلى بعض المساجد للاحتماء.

الهدوء يسود أجواء مخيم عين الحلوة بعد توقف الاشتباكات

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن الهدوء يسود أجواء مخيم عين الحلوة بعد توقف الاشتباكات بين حركة فتح والإسلاميين المتشددين نتيجة المساعي والاتصالات المكثفة التي أجرتها القيادات اللبنانية والفلسطينية، مؤكدًا على أنه يتم العمل على تثبيت وقف إطلاق النار التى تم التوصل إليه قبل عدة أسابيع.

ومن المعروف أن مخيم عين الحلوة، يقوم بإيواء مجموعات إسلامية متشددة وخارجة عن القانون، ويحتوي على أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني، مسجلين لدى الأمم المتحدة، وخلال الأعوام الماضية انضم آلاف الفلسطينيين الآخرين.