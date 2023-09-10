اليوم الوطني السعودي 1445.. موعد الاحتفالات والإجازة

يركز الأفراد في المملكة العربية السعودية في البحث عن اليوم الوطني السعودي 1445 ومعرفة موعد الإجازة وطريقة الاحتفال به الفترة المقبلة، في ظل اعتبار هذا اليوم أهم الاحتفالات الوطنية بالمملكة العربية السعودية.

اليوم الوطني السعودي 1445 والإجازة الخاصة به

إجازة اليوم الوطني السعودي 1445 ستكون لمدة يوم واحد بالنسبة للقطاعين العام والخاص، وتمتد لمدة 4 أيام بالنسبة للمدارس والجامعات، وفق اللوائح والقوانين الحكومية، حيث أن الإجازة تكون مدفوعة الأجر لجميع القطاعات والشركات، احتفالاً بهذا اليوم، وفيما يلي بالموعد المحدد من قبل الملك عبدالله بن عبدالعزيز:

بالنسبة للمدارس والجامعات ابتداءً من يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر لسنة 2023 حتى يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر لسنة 2023، بالنسبة للقطاع الخاص سيوافق يوم السبت 23 سبتمبر 2023، وبالنسبة للقطاع العام يوم الأحد المرافق 24 سبتمبر 2023.

يتم في هذا اليوم تخصيص إجازات من قبل الحكومة للعاملين في القطاعين العام والخاص مدفوعة الأجر، حتى يقوموا بالاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، حيث يشارك في الاحتفالات العديد من الأشخاص لإبراز روح الانتماء السعودي والوطني.

اليوم الوطني السعودي 1445 وطرق الاحتفال

يشهد اليوم الوطني السعودي 1445 فعاليات واحتفالات متنوعة في جميع أنحاء المملكة، للاحتفال بتاريخ هوية المملكة العربية السعودية، ويعتبر الاحتفال به لتعزيز الوحدة والانتماء الوطني، وتعبير المواطنين المقيمين والعاملين عن فخرهم بالسعودية وتقديرها، ويتم تجهيز فعاليات عدة ومنها عروض نارية رائعة وفخمة، و إقامة الاحتفالات العامة حيث يشارك فيها الجميع، ومشاركة جميع المواطنين المقيمين بالمملكة في الفعاليات، وتقديم مختلف العروض الموسيقية بجانب العروض الشعبية التقليدية، والعروض الفنية، والمعارض الثقافية.