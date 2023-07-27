«أوقاف مطروح»: يجب تزكية روح الانتماء الوطني والسلوك الطيب للأطفال

عقد الشيخ حسن عبد البصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح اجتماعا بأئمة أوقاف إدارة الحمام، وتناول أهمية تنشيط الدعوة والاهتمام بالبرنامج الصيفي للأطفال، والذي أحدث زخما كبيرا على مستوى المحافظة، ودعا إلى الاهتمام بسلوك وأخلاق النشء وأن يكون الدعاة عونا للأسرة على تربية أبنائها.

وأكد أهمية الاهتمام بمقارىء القرآن الكريم للأعضاء وضبطها حضورا وانصرافا وبثها على الفضاء الإلكتروني، إذ يجب أن يشغل بالخير والعمل الجاد لأننا إن لم نشغله بالحق شغلنا بتوافه الأمور، كما دعا لعقد اجتماعات متتالية بين الإدارة والأئمة والعمال ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمل بروح الفريق وبذل قصارى الجهد من نشر الدعوة الصحيحة ومواجهة الأفكار المنحلة والمتطرفة حفاظا على الأمة والوطن، وطالب بتنظيم رحلات تثقيفية وترفيهية للنشء وزيارة معالم التنمية في محافظة مطروح لتزكية الانتماء الوطني.