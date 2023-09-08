ما الفرق بين اليوم الوطني السعودي والاحتفال بيوم التأسيس؟

مع قرب احتفال السعودية باليوم الوطني، الذي يحل يوم 23 سبتمبر للاحتفاء بتوحيد البلاد حتى أصبحت تحمل اسم السعودية بقرار من الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود عام 1932، وفي ظل وجد يوم وطني للسعودية، يتساءل كثيرون عن الفرق بين الاحتفال بيوم التأسيس واليوم الوطني.

وتجيب «الوطن» في التقرير التالي عن الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني السعودي الـ93، وفقا لتقرير نشر بوكالة الأنباء السعودية «واس»، الذي جاء على النحو التالي:

يوم التأسيس للمملكة السعودية

هو اليوم الذي يتم فيه الاحتفال بتأسيس السعودية الأولي عام 1139 هــ - 1727 على يد الإمام محمد بن سعود، بتاريخ 22 فبراير من كل عام، وتم الاعتراف باليوم إجازة رسمية بمرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم توثيقه يوما رسميا بمرسوم ملكي منذ 2022، وتكون العطلة الرسمية يوم واحد فقط للعاملين بالمملكة.

اليوم الوطني السعودي 1445

أما اليوم الوطني السعودي، فهو احتفال بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية، وتحويل اسمها من اسم نجد وملحقاتها ومملكة الحجاز إلى اسمها الحالي على يد الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، وبتوجيه ملكي اعتبر هذا اليوم إجازة رسمية تقام فيها الاحتفالات.

وكشف الحساب الرسمي لليوم الوطني السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس» عن أن شعار الاحتفال هذا العام هو «نحلم.. نحقق» بدلا من «الدار لنا»، موضحًا أن اختيار هذا الشعار هو لتعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء المملكة ودعم الترابط المشترك بينهم، بصرف النظر عن الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل، أو التفرقة على أساس الفئات المجتمعية أو الاقتصادية أيضا.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1445

ومن المتوقع أن تكون إجازة اليوم الوطني السعودي لهذا العام بداية من الخميس 21 سبتمبر الموافق 6 من ربيع الأول 1445 وحتى السبت الموافق 23 سبتمبر الموافق 8 ربيع الأول.