كم باقي على اليوم الوطني السعودي 1445؟.. تعرف على تاريخ الإجازة الرسمية

كم باقي على اليوم الوطني السعودي 1445؟ من التساؤلات التي تشغل بال الكثيرين، خاصة أنه يتم اعتبار هذا اليوم عطلة رسمية، يحتفل خلالها المواطنون بتوحيد المملكة وتغيير اسمها من مملكة الحجاز ونجد وتوابعها إلى المملكة العربية السعودية بمرسوم من الملك الراحل عبدالله آل سعود عام 1932.

تجيب «الوطن» على تساؤل المواطنين حول كم باقي على اليوم الوطني السعودي 1445؟ وفق المعلن على الصفحة الرسمية للاحتفال.

كم باقي على اليوم الوطني السعودي 1445؟

وبحسب المعلن، فإن اليوم الوطني السعودي هو تاريخ ميلادي ثابت يأتي في 23 سبتمبر من كل عام، وبهذا يكون باقي على احتفال المواطنين في السعودية باليوم الوطني رقم 93 هو شهر 4 أيام، أو أقل من 5 أسابيع، أو حوالي 35 يومًا.

وأعلن الحساب الخاص باليوم الوطني عبر موقع التغريدات القصيرة أكس «تويتر سابقًا» إن شعار اليوم الوطني أصبح يحمل شعار «نحلم .. نحقق» بدلا من «الدار لنا».

وأضاف الحساب إن الشعار هو لتعزيز الوحدة الوطنية بين المواطنين وزيادة الترابط المشترك بينهم، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل، أو التفرقة على أساس الفئات المجتمعية أو الاقتصادية أيضا.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1445

وأعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية، اعتبار اليوم الوطني إجازة رسمية ويتم تضمنيها في الأجندات الرسمية للوزارة والعطلات بالمملكة من كل عام، وتكون العطلة الرسمية مطولة مكونة من 3 أيام.

ويكون موعد إجازة اليوم الوطني السعودي لهذا العام، بداية من الخميس 21 سبتمبر المقبل الموافق 6 من ربيع الأول 1445 وحتى السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، المتزامن مع 8 ربيع الأول المقبل.