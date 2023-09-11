مدارس فندقية بالمنيا تطلب أصحاب خبرة لتدريس الحصص العملية.. إليك التفاصيل

أعلنت إدارة المنيا التعليمية بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، عن حاجة بعض المدارس الفندقية المحولة بنات بشارع طه حسين في مدينة المنيا والمدرسة الفندقية المشتركة بشرق النيل لندب عدد من الخبراء لتدريس الحصص العملية.

قال حمدي مصطفي القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم بالمنيا، في تصريحات لـ«لوطن»، إن توجيه المواد الفندقية يحتاج عدد 4 شيف حلواني، 4 شيف سخن، 7 متر دوتيل، 20 مكاتب أمامية، 4 هاوس كيبر، لتدريس الحصص العملية داخل مدرستي الفندقية المحولة بنات بشارع طه حسين بمدينة المنيا، والفندقية المشتركة بشرق النيل.

شروط الوظفية بالمدارس الفندقية

1- سنوات الخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

2- الحصول على مؤهل متوسط على الأقل.

3- السن لا يزيد عن 25 عاما.

4- القدرة على التعامل مع الأنماط الشخصية المختلفة للطلاب.

5- التمتع باللياقة البدنية المناسبة لطبيعة الوظيفة.

6- متجدد ومتابع لأحدث التطورات في مجال العمل.

7- يعمل في أماكن لا يقل تصنيفها عن 4 نجوم.

المستندات المطلوبة للعمل بالمدارس الفندقية

1- شهادات صحية سارية لمدة عام على الأقل.

2- شهادات الخبرة.

3- صورة البطاقة الشخصية.

4- صورة المؤهل الدراسي.

5- صورة شخصية.

وقال القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم، إن الأوراق المطلوبة يتم تقديمها بمقر المدرسة الفندقية المحولة للبنات حتى يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري، وسوف تتم المقابلات الشخصية والاختبارات بمقر المدرسة الفندقية المحولة للبنات يومي الأحد والاثنين 24 و25 من شهر سبتمبر الجاري.