نشأت الديهي: الهند تبيع أفكار إنشاء التطبيقات المختلفة بمليارات الدولارات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الهند قامت بإعداد العديد من التطبيقات فهناك تطبيق هندي يقوم بالترجمة الفورية على سبيل المثال لكل لغات العالم، حتى اللغة العامية المصرية، مشيرًا إلى أن التليفونات الحديثة معظمها يصنع في الهند الآن.

الهند قامت بإعداد معرض رقمي على هامش قمة العشرين

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن الهند قامت بإعداد معرض رقمي على هامش قمة العشرين لعرض التطبيقات الهندية الحديثة، مشيرًا إلى أن التطبيق عبارة عن فكرة، معقبًا: «الهند بتبيع أفكار عبارة عن إنشاء التطبيقات المختلفة بمليارات الدولارات».

الهند تعلمت من الغرب

ولفت إلى أن الهند تعلمت من الغرب بأن القيمة المضافة الحقيقية تنتج من الأفكار الجديدة والأبحاث العملية، وليست ناتجة من وجود موارد طبيعية.